UEFA: 2 keer Ajax, 1 keer PSV bij beste januaritransfers ooit

Het is niet altijd even slim om zaken te doen in de januaritransferwindow. Veel spelers die een overstap maken in de winter mislukken, maar daartegenover staat weer dat er ook veel goede deals bewerkstelligd zijn in de winterstop. De UEFA heeft nu een lijstje opgesteld met de tien beste januaritransfers.



We vinden twee deals terug waarin Ajax een rol heeft gespeeld. Allereerst verkochten de Amsterdammers spits Luis Suárez voor 26,5 miljoen euro aan het Engelse Liverpool. Daar genieten ze in Engeland nog van na, want een aantal jaar later ging de Uruguayaan voor tig keer dat bedrag naar de Spaanse grootmacht FC Barcelona. Ook de transfer van Klaas-Jan Huntelaar van sc Heerenveen naar Ajax komen we tegen. De spits kostte de Amsterdammers ongeveer negen miljoen euro en later werd Huntelaar doorverkocht aan Real Madrid voor 27 miljoen euro.



Namens PSV komen we Jaap Stam tegen, die op een gegeven moment van Willem II naar Eindhoven ging. Omgerekend leverde de huidige trainer van het Engelse Reading PSV zo'n achttien miljoen euro op: voor die tijd een ongelooflijk bedrag. Andere namen in het lijstje zijn onder meer Marcelo van Real Madrid, Ivan Rakitić van FC Barcelona en Andrea Barzagli van Juventus.