Van Bommel in tranen na conflict met Van Gaal

Middenvelder Mark van Bommel was een zeer populaire speler bij het Duitse Bayern München, maar zijn tijd in Beieren was snel voorbij na de komst van trainer Louis van Gaal. De twee kregen het aan de stok in de kleedkamer en vervolgens barstte de middenvelder in tranen uit.



In gesprek met FOX Sports doet de oud-profvoetballer uit de doeken: "Ik was aanvoerder, dus ik beschermde ook de kleedkamer. Dat escaleerde in de winter van 2010. Ik had een hele zware discussie met hem. Louis kan veel hebben, maar je moet niet tegen hem in gaan. Normaal gesproken was Louis altijd aan het woord, maar toen was ik twee, drie minuten aan het woord. Toen heb ik alles eruit gegooid wat ik vond, tot een scheldpartij aan toe."



Na zijn uitbarsting verliet Van Bommel de kleedkamer van Bayern in tranen. "Toen kwam ik de fysio tegen. Ik zeg tegen hem: 'Het is afgelopen'. Daarna barstte ik zelfs in huilen uit, zo emotioneel was ik. Ik heb met hem besproken wat ik gezegd had. Ik zei: ik moet weg hier." Vlak daarna maakte de Nederlander een transfer naar het Italiaanse AC Milan.