De Jong vergelijkt zichzelf met Cruijff en Janssen

Als spits Luuk de Jong niet scoort, is hij eigenlijk maar van weinig waarde voor zijn werkgever PSV. En in de eerste seizoenshelft lukte het de centrumaanvaller bijna nooit om het net te vinden. Zelf denkt De Jong echter wel dat het goed komt: in gesprek met het Algemeen Dagblad trekt hij een vergelijking met Johan Cruijff en Vincent Janssen.



De Jong zegt: "Ik zie dit nog steeds als een periode die elke spits wel een keer meemaakt in zijn carrière. De voorbeelden zijn legio. Zelfs Cruijff had soms een periode van extreme 'droogte', las ik laatst. En een sprekend voorbeeld is natuurlijk hoe het vorig seizoen ging met Vincent Janssen. Die stond met kerst ook pas op 6 goals en kwam alsnog los na de winter. Die werd zelfs topscorer van de Eredivisie met 27 goals."



De spits geeft een verklaring voor zijn eigen doelpuntendroogte: "Als je tegen een muur speelt, is het gewoon moeilijk als je aanvallers vast aan de buitenkant hebt staan." Wellicht kiest trainer Phillip Cocu binnenkort voor een nieuw systeem. "Vandaag (woensdag, red.) deden we het een deel van de training anders. We zullen zien wat de trainer er verder mee wil, maar het kan best een interessante extra optie zijn, 4-4-2. Voor mij als spits en voor heel het team."