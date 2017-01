'Ajacied maakt in zomer droomtransfer naar Juventus'

Juventus haalde onlangs middenvelder Tomas Rincon naar Turijn, maar dat betekent niet dat De Oude Dame al helemaal klaar is op de transfermarkt. Axel Witsel koos immers voor een overstap naar de Chinese Super League, waar de Belg eerder naar de Serie A leek te vertrekken. Mogelijk wordt dit in de zomer gecompenseerd met de komst van Ajacied Davy Klaassen.



De Italiaanse media melden op donderdag in ieder geval dat Juventus het voortouw neemt wat betreft de strijd om de handtekening van Klaassen. Napoli bood al eens 25 miljoen euro voor de aanvoerder van het team van trainer Peter Bosz, maar toen liet Klaassen weten niet naar Italië te willen verhuizen. Mogelijk verandert dit als Juventus zich meldt bij zijn zaakwaarnemer.



De Ajacied heeft al een paar keer laten weten dat hij deze winter sowieso niet transfereert: hij wil kampioen worden met Ajax. De algemene verwachting is echter toch wel dat de middenvelder in de zomer wel zal vertrekken uit de Amsterdam ArenA. Naar verluidt vraagt Ajax ongeveer 25 à dertig miljoen euro voor Klaassen, maar dat is een bedrag dat Juventus in ieder geval wel kan betalen. De Italianen verwachten dan ook dat de Ajacied naar Turijn gaat.