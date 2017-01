Gio: dit is waar Berghuis na de winterstop speelt

Buitenspeler Steven Berghuis staat natuurlijk onder contract bij het Engelse Watford, dat hem dit seizoen uitgeleend heeft aan Eredivisie-topclub Feyenoord. De Londenaren lieten echter weten dat zij de Nederlander misschien terughalen in de winterstop, maar coach Giovanni van Bronckhorst wil daar werkelijk waar helemaal niets van weten.



In gesprek met het Algemeen Dagblad vertelt hij dat er geen contact is tussen de beide partijen. "Dus dat speelt helemaal niet. Watford mist twee spelers door de Afrika Cup, maar Berghuis heeft afgelopen zomer natuurlijk niet zomaar voor Feyenoord gekozen. Bovendien heeft de speler zelf ook nog wel iets te vertellen voor er zo'n besluit kan worden genomen. Hij is hier in Marbella en ik denk dat hij gewoon bij ons zal blijven."



Feyenoord moet het de komende tijd wel doen zonder Karim El Ahmadi, die in tegenstelling tot Ajacied Hakim Ziyech gewoon tot de selectie van Marokko voor de Afrika Cup behoort. Van Bronckhorst weet nog niet hoe hij de afwezigheid van de sterkhouder gaat opvangen. "Dat hangt af van de tegenstander, waar op het veld we vaak in balbezit zullen zijn en wie er die dag wel of niet beschikbaar zijn." Er komt in ieder geval geen vervanger voor de geblesseerde Sven van Beek. "We hebben nog vier centrale verdedigers en bovendien kan jeugdspeler Mats Knoester zich hier op het trainingskamp laten zien als alternatief."