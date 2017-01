GOAL! Op deze manier zette Dele Alli de Spurs op voorsprong tegen Chelsea

De Londense derby tussen Chelsea en Tottenham is er altijd één op het scherpst van de snede. Tottenham wil thuis absoluut winnen, al is het maar om de reeks van dertien opeenvolgende overwinningen van Chelsea te stoppen. En daar lijkt het voorlopig ook in te slagen.



Tottenham toonde in de eerste helft het meeste veldoverwicht en dat vertaalde zich vlak voor rust in een doelpunt. Eriksen bracht de bal perfect voor en Dele Alli - alweer hij - verschalkte Thibaut Courtois met een listige kopbal.



De Blues, waar Hazard een mooie kans om zeep hielp, zullen in de 2e helft uit een ander vaatje moeten tappen...





