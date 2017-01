BBC-journalist over ex-Eredivisie-speler: "Eén van de beste spelers in Engeland"

Op White Hart Lane vechten Tottenham en Chelsea een echt burenduel uit. De strijd om Noord-Londen belooft er hard aan toe te gaan, maar bij Tottenham kunnen ze rekenen op een ex-Eredivisie-speler met een groot strijdershart én geweldige voeten.



Als we BBC-journalist Jermaine Jenas mogen geloven, is Mousa Dembélé dé man om naar uit te kijken tijdens deze derby. "Wanneer hij zijn dagje heeft, is hij één van de beste spelers in de Premier League. De enige kritiek die ik op hem kan uiten, is dat hij te weinig scoort", verklaart hij op BBC 5.





Is Mousa Dembélé one of the most underrated players in the #PL?



Jermaine Jenas is a big fan...



