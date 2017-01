VIDEO: El Ghazi onthult nieuwjaarswens: 'Ik wil deze persoon een panna geven'

Anwar El Ghazi heeft in de vlog van Soufiane Touzani zijn wens voor het nieuwe jaar bekend gemaakt. De Ajax-aanvaller liet namelijk weten aan welke persoon hij de eerste panna van het nieuwe jaar uit wil delen...



"De eerste panna ga ik uitdelen aan Dennis Bergkamp. Ik speel vaak een spelletje met hem, dan geven we elkaar een panna. Het zou een goed begin van het nieuwe jaar zijn, haha", aldus El Ghazi in de video van TOUZANI TV.



In de video komen onder meer Quincy Promes, Hakim Ziyech, Abdelhak Nouri, Eljero Elia, Karim El Ahmadi, Tonny Vilhena, Bilal Başaçıkoğlu, Stefan de Vrij en Sven van Beek aan het woord.



Bekijk de volledige video hieronder!