'Verrassende club mengt zich in strijd met Ajax om oud PSV-lieveling'

Dries Mertens sloot 2016 in bloedvorm af en werd ook verkozen tot 'Devil of the Year'. Zijn goede prestaties blijven dan ook niet zonder gevolgen, zo zou SSC Napoli zijn contract snel willen openbreken. Maar er zijn kapers op de kust.



Volgens het Italiaanse Stadio Sport zou Zenit Sint-Petersburg geïnteresseerd in de Rode Duivel. De Russen kenden door de onverwachte verkoop van Axel Witsel aan Tianjin Quanjian, een financiële opsteker en zouden een deel van dat bedrag willen spenderen aan versterking. Bovendien blijkt coach Lucescu een grote liefhebber te zijn van Mertens.



Stadio Sport denkt echter niet dat het zo'n vaart zal lopen. Het medium verwacht immers dat Mertens weldra zal bijtekenen. Tijdens de zomer zou echter alles weer mogelijk zijn. Zeker nu met Leonardo Pavoletti, extra offensieve versterking werd aangetrokken bij Napoli.



Eerder brachten Italiaanse media al Ajax in verband met Mertens, die in Nederland al heeft gespeeld voor PSV, FC Utrecht en AGOVV.



Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.