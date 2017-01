Nieuwe NAC-trainer wil meer gaan profiteren van Manchester City

Stijn Vreven hoopt in Nederland nog een stap hogerop te zetten in zijn trainerscarrière. Hij neemt er NAC Breda onder zijn hoede. Vreven kan de club wel met een Belgisch team vergelijken.



"Met Standard Luik. De fans zijn heel kritisch, ik weet dus onder welke druk ik kom te staan. Maar als het goed draait, bruist het. Dan voel je de beleving. Daar moeten we weer naartoe. De interactie met de fans moet worden hersteld. Dan is de sky de limit", zegt Vreven in Het Belang van Limburg.



"NAC heeft ook een samenwerkingsverband met Manchester City. Talenten van daar die hier hun eerste stappen zetten. Blijkbaar hadden ze er hier in Breda meer van verwacht. Maar goed, ik hoop toch dat we daar ons voordeel mee kunnen doen. Het is natuurlijk kort dag. Ik heb geen zes weken inlooptijd. Maar tijdens het oefenkamp ga ik de jongens toch proberen mijn voetbalfilosofie bij te brengen."