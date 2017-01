'PSV haakte af, nu gaat flankflitser voor 20 miljoen naar Londense topclub'

Afgelopen zomer was PSV naarstig op zoek naar een extra aanvaller, omdat Maxime Lestienne weer terugkeerde naar zijn eigenlijke werkgever. Die kwam er uiteindelijk niet; het vertrouwen werd geschonken aan Jurgen Locadia, Steven Bergwijn, Luciano Narsingh en Gaston Pereiro.



Eén van de namen die lang aan PSV werd gelinkt als versterking, is die van Bruma. De Portugees mocht voor ongeveer zeven miljoen euro weg bij Galatasaray, maar dat vond PSV te veel geld. Vervolgens raakte Bruma in een blakende vorm in Turkije, en verdiende hij de interesse van onder meer Manchester United en Arsenal.



Nu lijkt de pijlsnelle Bruma echter op weg naar een andere club; Tottenham Hotspur. Een dure misrekening dus van PSV, om die zeven miljoen als 'te gortig' te achten..





Spurs target Bruma pictured at Istanbul airport ahead a possibly Spurs move. In other news @ericdier followed him on Instagram. #THFC pic.twitter.com/d9Ijz9wya2 — Harry Hotspur (@HarryHotspurWHL) 4 januari 2017

Bruma has liked 3 Spurs related photos hahahahahhah pic.twitter.com/fOJWxRPXyv — Dan (@NeilsonTHFC) 4 januari 2017

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.