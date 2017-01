'Transfer Feyenoord-goalie heeft enorme transfercarrousel in gang gezet'

Excelsior versterkte zich eerder deze winter al op huurbasis met Feyenoord-doelman Warner Hahn. En dat kan behoorlijk wat consequenties met zich mee gaan brengen.



De huidige eerste goalie in Kralingen, Filip Kurto, lijkt namelijk op een zijspoor te gaan belanden. Hij kan volgens Voetbal International 'vluchten' naar Jupiler League-hoogvlieger VVV-Venlo.



In Limburg is men niet tevreden met de huidige doelmannen, Delano van Crooy en Maarten de Fockert. Eerstgenoemde doet het nog wel aardig, maar de tweede valt enorm tegen. Hij wordt gehuurd van sc Heerenveen, en vermoedelijk terug naar Friesland gestuurd als Kurto daadwerkelijk naar VVVV komt.



De Pool keepte eerder ook al voor Wisla Krakow, Roda JC en FC Dordrecht.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.