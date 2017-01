Mag sc Heerenveen dan toch blijven hopen op komst wonderkind Ödegaard?

De afgelopen weken wordt er volop gespeculeerd over een huurtransfer van Martin Ödegaard, onder meer naar sc Heerenveen. Later werd hij echter door trainer Zinedine Zidane opgenomen in de wedstrijdselectie voor het duel met Sevilla.



Er wordt dan ook gesteld dat de Noor in de Spaanse hoofdstad mag/moet blijven. Toch denkt Petter Veland, expert van de Spaanse competitie namens het Scandinavische medium Viasat, dat Heerenveen nog altijd een goede kans maakt.



"Ik ben nog steeds zeker dat Odegaard snel verhuurd zal worden. Misschien is deze bekerwedstrijd (tegen Sevilla dus, red.) wel een wedstrijd om de lening uit te stellen, maar ik denk dat het het beste is voor zowel Odegaard als voor Real Madrid, als hij meer speeltijd krijgt bij een andere club. Misschien is Heerenveen dan wel een optie", aldus de Noorse journalist.



Ook Ajax werd nog gelinkt aan een tijdelijke komst van de spelmaker, maar de Amsterdammers lijken al snel weer afgehaakt te zijn.