Everse waarschuwt: "Als Feyenoord nu niets doet, is de kans verkeken"

Feyenoord gaat de tweede seizoenshelft in als koploper van de Eredivisie. De Rotterdammers zijn daarom niet van plan om veel geld uit te gaan geven op de transfermarkt, maar oud-Feyenoorder Jan Everse vraagt zich af hoe verstandig dit is.



"Er komt een tijd dat het allemaal minder wordt. Als de club nu niets doet, is de kans verkeken. Feyenoord zit in elke linie aardig in elkaar, maar ik zou een goede aanvaller wel zien zitten. De komst van een basisspeler zorgt voor een wake-up call, nieuwe dynamiek", vertelt de oefenmeester aan Voetbal International.



Feyenoord-watcher Martijn Krabbendam kan zich niet vinden in de woorden van Everse. "Door nu de markt op te gaan, haal je je eigen transferbeleid onderuit. Dat is dan blijkbaar niet zo goed geweest."