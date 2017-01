Sparta Rotterdam onder de Spaanse zon te sterk voor NEC Nijmegen

Sparta Rotterdam was woensdagmiddag in een oefenduel met 3-1 te sterk voor NEC Nijmegen. Het duel werd afgewerkt in het Spaanse Estepona. Beide Eredivisionisten bereiden zich onder de Spaanse zon voor op de tweede seizoenshelft.



De promovendus stond bij rust al met 2-0 voor door doelpunten van Craig Goodwin en Stijn Spierings. De Nijmegenaren deden vlak na rust nog wel wat terug via Julian von Haacke, maar dat mocht niet meer baten. Loris Brogno besliste het duel met zijn doelpunt uiteindelijk in de slotfase.



Scoreverloop:



0-1 (27') Craig Goodwin

0-2 (42') Stijn Spierings

1-2 (54') Julian von Haacke

1-3 (85') Loris Brogno