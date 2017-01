'Van Bronckhorst moet het vooral zoeken in het verbeteren van dít onderdeel'

Feyenoord moet het in het eerste gedeelte van het nieuwe jaar stellen zonder Karim El Ahmadi. De middenvelder is opgeroepen voor het Marokkaanse elftal, dat in Gabon gaat strijden om de Afrika Cup. Voetbal International vroeg oud-spelers Bert Konterman en Dick Schneider of er een vervanger gehaald moet worden.



"Feyenoord hoeft zich niet te versterken. Het moet de rust die er nu is niet verstoren door nieuwe spelers te halen. De hiërarchie verandert dan toch weer. En deze groep is sterk genoeg om de absentie van El Ahmadi op te vangen. Van Bronckhorst moet het vooral zoeken in het verbeteren van het positiespel", meent Konterman.



Schneider kan zich vinden in die woorden. "Deze groep voetbalt al even met elkaar en er is met Nicolai Jørgensen een geweldige spits bijgekomen. Als Tonny Vilhena en Karim El Ahmadi niet meedoen zijn ze wel wat kwetsbaarder, maar toch denk ik dat Feyenoord niet heel veel minder wordt van het spelen met de wissels die ze hebben", aldus de oud-voetballer.