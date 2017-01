'Excelsior hoopt PSV te verleiden tot wintertransfer'

Excelsior hoopt zich voor de tweede seizoenshelft op huurbasis te gaan versterken met PSV'er Jordy de Wijs. Dat meldt Voetbal International woensdagmiddag. De 21-jarige verdediger hoeft in de Eindhovense hoofdmacht niet op veel speeltijd te rekenen.



De club van trainer Mitchell van der Gaag benadrukte eerder al dat de positie van centrale verdediger de hoogste prioriteit heeft in de huidige transferperiode. De Eindhovenaren moeten nog wel akkoord gaan met de tijdelijke overgang van jonge voetballer.



De Wijs kwam dit seizoen één keer in actie voor het eerste elftal van de regerend landskampioen. De centrale verdediger speelde één helft mee in het Champions League-duel op bezoek bij Atlético Madrid (2-0 verlies). De Wijs speelde daarnaast twaalf wedstrijden in het beloftenelftal.