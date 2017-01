'PSV bindt talent tot medio 2020 aan de club'

PSV is erin geslaagd om het contract van Dante Rigo te verlengen. De Eindhovenaren hadden het vizier al langere tijd gericht op een langer verblijf van de achttienjarige speler, maar eerder kwam het er nog niet helemaal van.



Nu is er goed nieuws voor PSV, want volgens Omroep Brabant is er een akkoord bereikt over een contract tot de zomer van 2020. Het was een idee dat er eigenlijk ook al voor de kerstdagen lag, maar toentertijd gooide ziekte roet in het eten voor de contractverlenging. Zodra Dante Rigo terug is van het trainingskamp met PSV, volgt de handtekening alsnog.



Voordat het akkoord werd bereikt, lag Dante Rigo overigens nog tot de zomer van 2018 onder contract. Hij speelt al sinds 2007 in de jeugdopleiding van PSV en kwam toentertijd over van het Belgische Lierse SK. België is ook zijn vaderland.