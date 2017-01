ADO-verdediger staat voor mooie tijden

Tyronne Ebuehi staat voor een mooie uitdaging. De verdediger van ADO Den Haag debuteert in de selectie van het nationale elftal van Nigeria. Het is de tweede keer dat de mandekker wordt opgeroepen en ditmaal zegt hij wel 'ja' tegen de uitnodiging.



"Toen ik in oktober gevraagd werd, speelde ik nog niet zoveel wedstrijden voor ADO en voelde ik mij nog niet zo fit als nu. Vandaar dat ik toen eerst wilde zorgen dat ik in de basis zou staan", zo sprak Ebuehi zich uit in gesprek met Omroep West.



Ebuehi verwacht wel heel iets anders dan hij gewend is in de Eredivisie. "Het is wel een tandje hoger en zwaarder. Afrikaanse jongens zijn geen slappe jongens. Het zal vooral fysiek zijn", aldus de woorden van de mandekker.