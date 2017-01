Brenet: "Ik heb geen spijt van wat ik destijds heb gezegd"

Joshua Brenet kende zware tijden bij PSV, maar kan inmiddels toch weer genieten van speelminuten in de hoofdmacht van de Eindhovenaren. Ook heeft hij inmiddels zijn eerste oproep voor het Nederlands elftal gehad en oog in oog gestaan met niemand minder dan bondscoach Danny Blind.



Een aparte ontmoeting, omdat Brenet niet veel eerder nog had uitgehaald naar de keuzeheer. Volgens de PSV'er selecteerde Blind te snel Ajacieden. Hem werd een voorkeur voor Ajax verweten. "We gaven elkaar een hand, keken elkaar aan en lachten", vertelt Brenet nu aan Voetbal International.



"Hij vroeg of ik boos op hem was of nog steeds ben. Maar dat ben ik nooit geweest. Ik heb geen spijt van wat ik destijds heb gezegd. Ik spreek altijd vanuit mijn hart. Dat zou in deze wereld vaker mogen gebeuren. Zo kóm je ook ergens met elkaar", zo was Brenet duidelijk.



"De bondscoach had mijn woorden kunnen afkeuren en zijn keuze daarop kunnen baseren. Nu heeft hij laten zien: Het maakt niet uit, ik beoordeel je op je voetbalkwaliteiten. Daar ben ik hem dankbaar voor", zo beëindigde Brenet zijn verhaal over Oranje.