Chelsea-steunpilaar heeft vertrouwen: "Dat is een goed teken"

Chelsea kan straks in de Premier League zijn voorsprong op eerste achtervolger Liverpool vergroten tot maar liefst acht punten. Dan moet het wel de topper tegen Tottenham winnend afsluiten. Thibaut Courtois voelt echter geen extra druk.



"Het is niet alleen tegen de topploegen, maar in elke match dat je er moet staan", benadrukt hij in de Times of India. "Maar het gaat dit seizoen heel goed. Tottenham is wel een lastige verplaatsing en daarna moeten we naar Leicester. Dat zijn moeilijke wedstrijden."



Toch is Courtois ervan overtuigd dat Chelsea op titelkoers ligt. "Gezien onze huidige reeks overwinningen, kan je zeggen dat we beter presteren dan verwacht na een moeilijk jaar. We staan op kop met veel meer punten dan vorig seizoen en zelfs meer dan twee jaar geleden, toen we kampioen werden. Dat is een goed teken."