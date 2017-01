Twente-directeur Van Halst verklaart komst 'te dure' aanwinst

Vijf jaar geleden was Oussama Assaidi nog te duur voor FC Twente, maar nu de club in de schuldsanering zit, komt de aanvaller opeens wel naar Enschede. Directeur Jan van Halst vertelt aan Voetbal International hoe dat kan.



"Wij konden Assaidi alleen halen omdat hij transfervrij was", begint Van Halst. "Daarnaast heeft hij zich in de onderhandelingen coulant opgesteld. De eerste prioriteit van Oussama is dat hij weer aan het voetballen kan komen. We hebben bij FC Twente strakke financiƫle kaders afgesproken en Assaidi's contract past daarbinnen."



Van Halst is dan ook blij met zijn komst. "Hij is technisch vaardig, brengt snelheid en ook de nodige ervaring mee. Met zijn 28 jaar wordt hij een van de oudste spelers in onze selectie. Hij kent de Eredivisie en is vertrouwd met onze manier van spelen. Als club zijn we geschorst voor Europees voetbal, maar we willen wel zo hoog mogelijk eindigen op de ranglijst, Elke plaats telt bijvoorbeeld mee voor de tv-tranking en een plaats meer of minder kan op jaarbasis zo anderhalf miljoen euro schelen."