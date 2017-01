Bazoer durft: 'Ik ben te vergelijken met deze topspeler'

Riechedly Bazoer raakte onder de nieuwe trainer Peter Bosz op een zijspoor bij Ajax en dus vertrok hij onlangs naar VfL Wolfsburg. De jonge middenvelder vertelde bij zijn presentatie uitgebreid over zijn keuze en zijn eigen kwaliteiten.



Bazoer tekende in Wolfsburg een contract tot medio 2021. "Ik ben een technische speler, die veel meters maakt op het veld en op alle posities op het middenveld kan spelen", vertelde hij onder meer.



"Ik ben zelfbewust genoeg om te zeggen dat ik tamelijk compleet ben. Ik ben misschien wel een beetje te vergelijken met Yaya Touré. Natuurlijk moet ik nog genoeg leren, maar ik ben ervan overtuigd dat ik Wolfsburg verder kan helpen."



Wolfsburg staat momenteel dertiende in de Bundesliga. Bazoer gaat er, net als bij Ajax, met rugnummer 6 spelen.