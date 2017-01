'Groninger kan transfer naar België alvast vergeten'

Zulte Waregem doet het met een voorlopige derde plaats dit seizoen beter dan vrijwel iedereen had durven denken, maar toch kan het volgens Francky Dury allemaal nog een stuk beter. De trainer wil er in januari dan ook de nodige versterkingen bij, en hij krijgt wellicht zijn zin. Het zou echter niet gaan om Bryan Linssen, die al in verband werd gebracht met de Belgen.



Met Babacar Gueye krijgt Dury er al een nieuwe spits bij en Het Laatste Nieuws weet dat hij nog twee nieuwkomers zal mogen verwelkomen. Ook een creatieve flankaanvaller komt er nog bij. Het Nieuwsblad weet wel dat dat zeker niét Linssen (FC Groningen) zal worden. Ook een extra centrale verdediger komt er nog bij. Mogelijk helpt Juventus Essevee uit de nood in beide dossiers.



Het ziet er dan ook naar uit dat Linssen het seizoen gewoon in Groningen af gaat maken. Wat Hans Hateboer en Albert Rusnak gaan doen, is echter nog zeer afwachten.