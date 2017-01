Ajax-reserve: "Er zijn meer jongens teleurgesteld geweest dit seizoen"

Ajax nam aan het begin van het seizoen afscheid van Jasper Cillessen. Diederik Boer verwachtte vervolgens zijn kans te krijgen bij de hoofdmacht van de Amsterdammers, maar dat pakte toch anders uit. Al gauw werd André Onana eerste doelman van de club.



Boer was toch wel een beetje teleurgesteld. "Je hoopt er wel op, want ik wist dat er een nieuwe keeper zou komen. Je hoopt dat je dan drie of vier wedstrijden overbrugging de kans krijgt om het te laten zien. Uiteindelijk is de keuze op André gevallen en dat heeft langer geduurd dan iedereen had verwacht", vertelde Boer voor de camera van AjaxTV.



"De credits voor André, die het geweldig heeft opgepakt. De keuze heeft goed uitgepakt. Natuurlijk was er teleurstelling, maar je kunt daar niet weken of maanden in blijven hangen. Je zult door moeten gaan, want er zijn meer jongens teleurgesteld geweest dit seizoen", aldus Boer.