Ernstige zorgen om Oranje: 'Dat dreigt een knelpunt te worden'

Ronald de Boer begint zich inmiddels flink zorgen te maken om het Nederlands elftal. Het is duidelijk dat Oranje er alles aan moet doen om het wereldkampioenschap van 2018 te halen, maar het begint er steeds meer naar uit te zien dat dat zonder een echte spits moet gaan gebeuren.



"Frankrijk is in de kwalificatiereeks voor het WK van 2018 minder oppermachtig dan verwacht en de tweede plaats in de poule heeft Nederland sowieso zelf in de hand. Al dreigt de spitspositie een knelpunt te worden", is dan ook de uitleg van De Boer in gesprek met Voetbal International.



"Met Vincent Janssen dachten we de komende jaren voorzien te zijn. Maar hoe langer zijn reserverol bij Tottenham Hotspur duurt, hoe meer bondscoach Danny Blind zal gaan twijfelen over de basisplaats van Janssen in Oranje", aldus De Boer, die dan wel weer blij is met spelers als Kevin Strootman, Georginio Wijnaldum, Stefan de Vrij en Wesley Sneijder.