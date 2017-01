'Vertrek Ajax-target stapje dichterbij na deze beslissing van zijn club'

KRC Genk rondde dinsdag de transfer van Wilfred Ndidi naar Leicester City helemaal af. De Limburgers zijn zo al één van hun goudhaantjes kwijt en ook voor die andere blijft er heel wat belangstelling bestaan. Het is dus nog de vraag of Leon Bailey tot het einde van het seizoen bij Genk zal blijven. In de laatste jaren wist hij al de nodige belangstelling te krijgen, onder andere van Ajax.



Stiefvader en manager Craig Butler gaf enkele dagen geleden alvast een belangrijke voorwaarde aan: het doorschuiven van Kyle Butler, het jongere broertje van Bailey, naar de A-selectie."Als ze bij een andere club wél allebei in de A-kern kunnen meedraaien, en bij Genk niet, dan moeten we onze opties bekijken", liet hij toen optekenen.



Het Laatste Nieuws weet echter dat Genk niet plooit en Butler niet mee op stage vertrekt met de A-selectie. Het wordt daardoor afwachten of vader Butler nu zijn woorden hard zal maken en zal aansturen op een versneld vertrek van Bailey.

