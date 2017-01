Feyenoord treft maatregel waar fans niet blij mee zullen zijn

Feyenoord heeft een maatregel getroffen waar fans van de club ongetwijfeld niet zo blij mee zullen zijn. De Rotterdammers kozen er dit jaar eindelijk weer eens voor om hun trainingskamp in de winterstop door te brengen in Marbella, een garantie voor een flinke toeloop van fans.



Dit jaar zullen de supporters van de Rotterdammers echter bedrogen uitkomen. Feyenoord heeft er tenslotte voor gekozen om slechts één training open te stellen voor publiek en volgens het Algemeen Dagblad is dat niet zonder reden.



De Spaanse politie heeft in het verleden tenslotte weleens met Feyenoord gesproken over de enorme toeloop van fans tijdens het trainingskamp. Een scenario dat Feyenoord nu, al is het maar voor de Spaanse politie, graag wil voorkomen.