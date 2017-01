Derde Premier League-club ontdoet zich van manager na slechte reeks

Hull City is de derde club die dit seizoen vroegtijdig afscheid neemt van zijn manager. Mike Phelan is sinds begin oktober pas vast in dienst als trainer bij de club, maar hij moet nu alweer zijn biezen pakken. De ploeg staat momenteel op de voorlaatste plek in de Premier League



Phelan nam de taken van Steve Bruce over die vertrok na een ruzie met het bestuur. De ploeg begon sterk aan het seizoen, maar is bezig aan een zeer slechte reeks en degradatie naar de Championship dreigt.



Eerder ontsloegen Crystal Palace (Alan Pardew) en Swansea City (tweemaal, eerst Francesco Guidolin en daarna Bob Bradley) al hun managers. Gokkantoren verwachtten al dat Phelan het niet lang vol zou houden bij de Tigers.