Miraculeuze comeback van Arsenal levert alsnog een punt op

Arsenal heeft op miraculeuze wijze een punt overgehouden aan het bezoek aan AFC Bournemouth. De Cherries kwamen brutaal op een 3-0 voorsprong, maar de ploeg capituleerde in de laatste twintig minuten waardoor de krankzinnige wedstrijd eindigde in een 3-3 gelijkspel.



Bournemouth, de verrassende nummer negen van de Premier League, overrompelde de Gunners en zorgde binnen vier minuten voor een 2-0 voorsprong. Verdediger Chris Daniels opende de score, waarna Callum Wilson via een penalty het verschil verdubbelde.



De Londense ploeg was niet bij machte om te scoren en kwam zelfs op een 3-0 achterstand na een goal van Ryan Fraser. Het thuispubliek zong al over een vierde goal voor de Cherries, maar na de derde tegengoal begon het te lopen bij Arsenal.



Eerste verkleinde Alexis Sanchez met een kopbal het verschil en vijf minuten later bracht aanvaller Lucas Perez de spanning helemaal terug. Nadat doelpuntenmaker Francis ook nog rood kreeg, begon de massale stormloop van Arsenal, dat resulteerde in de late gelijkmaker van Olivier Giroud.