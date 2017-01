NEC vangt bot bij Feyenoord: verdediger blijft voorlopig in Rotterdam

NEC versterkte zich de afgelopen week al met Jordan Larsson en Ali Messaoud en de Nijmegenaren lijken nog lang niet klaar op de transfermarkt. Volgens De Gelderlander zou de club een speler van Feyenoord op het oog hebben, maar de Rotterdammers weigeren hem te laten gaan.



Het gaat om Lucas Woudenberg, die afgelopen seizoen ook al speelde bij de huidige nummer twaalf van de Eredivisie. De huidige koploper is echter niet bereid mee te werken aan een transfer. Trainer Peter Hyballa vertelt aan het medium alsnog op zoek te zijn naar een extra back voor zijn selectie.



De komst van Larsson (van Helsingborgs IF uit Zweden) en Messaoud (van FC Vaduz uit Liechtenstein) gaat wel gepaard met het vertrek van twee spelers. NEC is inmiddels rond met Quincy Owusu-Abeyie over het ontbinden van zijn contract en hetzelfde geldt voor Sam Lundholm.