Slecht nieuws voor Vitesse: mogelijk zware knieblessure voor aanvaller

In de tweede seizoenshelft hoopt Vitesse weer de aanval in te zetten op de suptoppers in Nederland, maar waarschijnlijk zullen de Arnhemmers dat in eerste instantie moeten doen zonder Nathan. De Braziliaanse aanvaller liep op dinsdag een knieblessure op en heeft het trainingskamp van de club verlaten.



Nathan keert volgens De Gelderlander tijdelijk terug naar zijn huidige club Chelsea om daar behandeld te worden. Er heerst nog veel onduidelijkheid over de blessure, maar beide clubs vrezen voor een zware blessure. De aanvaller wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van de Blues.



Lewis Baker, een andere huurling van de Engelse club, keer woensdag weer wel aan bij de eerste selectie van Vitesse. Hij had een bovenbeenkwetsuur en trainde de afgelopen dagen apart van de groep.