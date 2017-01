Bizar: speler breekt zijn been, maar krijgt een gele kaart

Gele kaarten kunnen zijn sommige gevallen discutabel zijn, maar afgelopen maandag ging een heel opmerkelijke gele kaart de wereld over. Cameron McGeehan, speler van Luton Town uit de Engelse vierde divisie, kreeg een prent nadat hij zijn been brak in de wedstrijd tegen Portsmouth.



De middenvelder brak zijn been na een tackle van een tegenstander en lag kermend van de pijn op de grond. De scheidsrechter besloot McGeehan te bestraffen met een gele kaart vanwege zijn overdramatische reactie, waarna de Luton-speler met een brancard van het veld werd gedragen.



De coach van de Engelse ploeg snapte de gele kaart nog steeds niet. "Volgens mij ging het inderdaad om zijn reactie na de tackle. In dit geval moet je je kunnen inleven in zo'n situatie." Tot overmaat van ramp verloor de ploeg de wedstrijd met 1-0 van Portsmouth.