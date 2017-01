Bazoer onthult kantelpunt bij Ajax: "Toen werd het duidelijk dat ik weg moest"

Riechedly Bazoer leek een basisspeler bij Ajax voor de komende jaren te worden, maar uiteindelijk bleef het beperkt tot een aantal jaar. Inmiddels is de Nederlander vertrokken naar VfL Wolfsburg en op de site van de club doet hij een boekje open over zijn vertrek.



"Peter Bosz koos simpelweg voor andere spelers op het middenvelder", beaamt de jongeling. "Toen werd duidelijk dat een transfer het beste was voor beide partijen. Bij Wolfsburg klopt het totaalpakket gewoon. Ik voelde vanaf het begin hier het vertrouwen en dat is voor mij belangrijk."



De middenvelder hoopt binnen twee of drie jaar een veel beter voetballer te worden in Duitsland. "Ik ben een technische voetballer die veel meters wil maken en overal op het middenveld kan spelen", voegt hij toe. "Desondanks moet ik nog veel leren, maar dat zal ik bij Wolfsburg waarschijnlijk doen."