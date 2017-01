Trainer heeft medelijden met Ronaldo: "Daar wordt hij altijd mee geconfronteerd"

Volgens sommigen is Cristiano Ronaldo de beste speler ter wereld en dit jaar won hij bijna alle mogelijke prijzen voor zijn club en land. Ondanks het succes heeft Sevilla-coach Jorge Sampaoli toch medelijden met de Portugese ster van Real Madrid.



"Zijn pech is dat hij op zijn piek wordt geconfronteerd met Lionel Messi", verklaart de Argentijnse coach. "Hij is beste voetballer ooit, althans bijna de beste." Sevilla en Real Madrid staan op woensdag tegenover elkaar in de Copa del Rey.



In aanloop naar de ontmoeting gaf Sampaoli aan graag in de toekomst te willen werken met de sterspeler van FC Barcelona. "Mijn verlangen om ooit bondscoach van het Argentijnse elftal te worden heeft vooral te maken met het feit dat ik dan Messi zou kunnen trainen."