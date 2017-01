Terugkeer van Feyenoorder nog onduidelijk: "Moeilijk te zeggen"

Na maanden revalideren is Feyenoord-doelman Kenneth Vermeer op de weg terug. De goalie gaat met de koploper van de Eredivisie op trainingskamp in Marbella. In de Spaanse plaats kijkt hij terug op de afgelopen revalidatie en spreekt hij over de toekomst.



"Het was bikkelen de afgelopen maanden", vertelt de oud-doelman van Ajax via de officiële kanalen van Feyenoord. "Ik ben eerder lang geblesseerd geweest, dus ik wist ongeveer wat mij te wachten stond. Mede daardoor kostte het me niet veel moeite om me volledig op de revalidatie te richten." Na een half jaar herstellen keert hij weer terug bij de Rotterdamse selectie.



"Hoe mijn schema er deze week bijvoorbeeld uitziet, weet ik nu nog niet precies", vervolgt Vermeer. "We bekijken het van dag tot dag hoe het gaat. Daarom is het moeilijk te zeggen wanneer ik weer helemaal speelklaar ben."