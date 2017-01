PEC Zwolle doet middenvelder aanbieding na het verlies van Brama aan FC Utrecht

Afgelopen week raakte PEC Zwolle al Wout Brama kwijt aan FC Utrecht en daarom het de club uit Overijssel besloten geen risico te nemen. Zwolle biedt middenvelder Danny Holla een verbeterd contract aan. Zo hoopt de huidige nummer zestien van de Eredivisie dat hij niet naar bijvoorbeeld ADO Den Haag vertrekt.



Eerder meldden diverse Eredivisieclubs zich voor de middenvelder met een heel gunstig contract. Zijn verbintenis loopt namelijk komende zomer af, maar deze winter kan hij al transfervrij te vertrekken. "PEC wil me houden en heeft me een verbeterd contract voorgelegd", vertelt de middenvelder aan De Stentor. "Dat heb ik nu in beraad."



ADO Den Haag is een voormalig werkgever van Holla en daarom heeft die club zijn voorkeur. "De club heeft wel eerlijk gezegd dat het nog niet weet waar het aan toe is. Er is tot nu toe wel gesproken met ADO, maar er is geen aanbieding gedaan."