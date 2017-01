PSV ziet verdediger niet meetrainen en De Jong voortijdig afhaken

Het trainingskamp van PSV verloopt onder goede weersomstandigheden tot dusver prima, maar nog niet iedereen kan meetrainen bij de formatie van Philip Cocu.



Zo stond Hector Moreno nog niet op het trainingsveld in het Spaanse Jerez de la Frontera. De Mexicaanse verdediger heeft nog altijd last van een hamstringblessure. Deze liep hij op in het duel met Ajax. Het is niet duidelijk wanneer hij wel kan gaan aansluiten.



Daarnaast is Siem de Jong nog altijd niet volledig fit. De middenvelder scoorde tegen Ajax, maar moest op de eerste training in Spanje voortijdig afhaken. De rest van de oefensessie werkte hij individueel af. Hij heeft met de komst van Marco van Ginkel forse concurrentie erbij gekregen.