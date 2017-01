Nederlander wil nieuwe landen ontdekken: "Maar Swaziland?"

Waar Tim Krul op huurbasis onderdak heeft gevonden bij Ajax, daar is naamgenoot André Krul op zoek naar een volgend avontuur. De 29-jarige doelman zag het echter niet zitten om Manzini Wanderers uit Swaziland te kiezen als nieuwe club.



Naast Nederland heeft Krul ervaring opgedaan in Malta, Colombia, Puerto Rico, België en Japan. Zijn avontuur in Azië maakte veel in hem los. "Die periode heeft echt mijn ogen geopend. Nu heb ik zin om nog meer van de wereld te zien. Maar Swaziland? Dat paste niet helemaal in mijn carrièreplanning", legt de goalie uit aan Voetbal International.



De Nederlander ontving twee weken geleden een telefoontje uit Swaziland met het verzoek om er direct over na te denken. "Ik moest dezelfde dag nog beslissen. Ik heb vrij snel 'nee' gezegd", legt Krul uit. "Het is niet het niveau wat ik op dit niveau ambieer. Bovendien was het financieel niet heel erg aantrekkelijk. Nee, dan kijk ik liever nog even verder."



Krul heeft de topclubs uit zijn hoofd gezet en richt zich vooral op mooie avonturen. Zo staat Zuid-Europa al sinds zijn jeugd op het wensenlijstje. "Maar ook Noord-Amerika lijkt me wel wat. Daar liepen al contacten in de tijd dat ik nog in Japan speelde. Na Zuid-Amerika en Azië wil ik wel een nieuw continent ontdekken, wat overigens niet inhoudt dat ik niet opensta voor een Nederlandse club."