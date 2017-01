Heracles gaat voor verlenging: "Dat moet goed komen"

Heracles Almelo staat op het punt om John Stegeman langer aan zich te binden. De veertigjarige oefenmeester kan zijn verbintenis in het Polman Stadion met één jaar verlengen.



Heracles hoopt spoedig op witte rook rond Stegeman, die dus maar voor de korte termijn gaat tekenen. "Dat was een wens van beide partijen. Daarna kijken we verder", aldus algemeen directeur Nico-Jan Hoogma in gesprek met TC/Tubantia. "We hebben goede gesprekken gevoerd, het gaat nu nog om de laatste details. Maar dat moet goed komen."



Stegeman is sinds de zomer van 2014 actief voor de Heraclieden, die destijds na een beroerde competitiestart afscheid namen van Jan de Jonge. De trainer ziet nog volop perspectief in Almelo. "De laatste plooien moeten nog worden gladgestreken", aldus de man die in 2016 voor een primeur zorgde door Europese kwalificatie te realiseren.