Brands legt plannen uit: "Voor de breedte hoeven we niks te halen"

PSV verblijft momenteel in Spanje ter voorbereiding op de tweede seizoenshelft. Trainer Phillip Cocu tracht hier een serieuze ommekeer tot stand te brengen en daarbij kijkt men ook naar de activiteit op de transfermarkt.



Allereerst lijkt een uitgaande transfer aanstaande: Luciano Narsingh kan aan de slag bij Swansea City, mits de beoogde nieuwe manager Paul Clement de rechtsbuiten goedkeurt als aanwinst. Zelf heeft de regerend landskampioen opnieuw een huurconstructie tot stand gebracht met Chelsea-middenvelder Marco van Ginkel.



Het is onduidelijk of Van Ginkel de laatste wintertransfer is. "Als er iets voorbij komt waarvan we substantieel sterker worden, zullen we daar zeker naar kijken. Voor de breedte hoeven we niks te halen", zo laat technisch manager Marcel Brands weten aan het Eindhovens Dagblad.



"We hebben met onze huidige selectie tal van mogelijkheden omdat er meerdere spelers de vleugels kunnen bezetten. Ook Zinchenko en Ramselaar kunnen dat", aldus Brands.