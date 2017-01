Hateboer geeft duidelijkheid omtrent transfer

Hans Hateboer werd in de afgelopen dagen constant in verband gebracht met andere clubs. Reden genoeg voor de verdediger van FC Groningen om zich eens uit te laten over zijn toekomst. Dat deed de mandekker in gesprek met RTV Noord.



Tot op heden was onder andere Hull City al geïnteresseerd in Hateboer. Maar de mandekker is duidelijk. "Ik hoef niet per se weg deze winter", zo vertelde de centrale verdediger.



Tot op heden zou FC Groningen ook nog niet spreken met clubs met betrekking tot de interesse voor Hateboer. Het ziet er dan ook niet naar uit dat de mandekker in de winterse transferperiode vertrekt vanuit Groningen. Komende zomer is Hateboer transfervrij en kan hij gratis vertrekken.