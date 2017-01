Update: Ajax wacht nog altijd op Afrika Cup-antwoord

Ajax heeft momenteel één voetballer onder contract staan die uit zal komen op de aanstaande Afrika Cup in Gabon: spits Bertrand Traoré, die mee zal doen bij het nationale team van zijn vaderland Burkina Faso. Mogelijk komt hier echter nog een tweede bij, want Het Parool meldt dat keeper André Onana dan tóch misschien eieren voor zijn geld kiest.



Het medium schrijft: "De keeper weigerde een uitnodiging van zijn land Kameroen om tijdens de Afrika Cup te spelen. Keepen bij Ajax vindt hij beter voor zijn ontwikkeling dan tweede keeper zijn tijdens de Afrika Cup. Maar Ajax weet nog niet zeker of de doelman ook daadwerkelijk blijft."



De krant gaat verder met zijn verhaal: "De Kameroenese voetbalbond was er op zijn zachtst gezegd niet blij mee dat Onana, en ook zes andere spelers, afzegde om voor hun land uit te komen. Daarom bestaat er nog altijd een kans dat Onana zich alsnog moet melden op mee te doen aan het toernooi dat over een kleine twee weken begint in Gabon. In dat geval zou Onana vanuit Portugal, waar Ajax sinds vandaag op trainingskamp is, naar Afrika vliegt."



Update 13.24: Ajax wacht op antwoord

Het medium Voetbal International laat nu weten: "Ajax liet vanochtend weten nog altijd in gesprek te zijn met de Kameroenese bond. De Afrikanen hebben behalve Onana liefst zes spelers die af willen zien van deelname aan de Afrika Cup en de voorkeur aan hun club willen geven." Het is dus nog volstrekt onduidelijk wat er precies gaat gebeuren.





Nog altijd geen duidelijkheid voor Andre Onana om bij #Ajax te blijven. Club heeft nog geen definitief antwoord van Kameroen ontvangen — Freek Jansen (@FreekJansenVI) January 3, 2017