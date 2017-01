Griezmann reageert op United-transfergeruchten

De Franse aanvaller Antoine Griezmann wordt elke transferperiode weer in verband gebracht met een transfer naar het Engelse Manchester United. Zo heel verwonderlijk is dat niet, want de voetballer en zijn broer zijn supporters van de Red Devils en dus is een optelsommetje snel gemaakt. Griezmann is nu echter helemaal klaar met alle geruchten.



In gesprek met het medium AS zegt hij: "Ik vind die vragen echt heel erg vervelend, je moet ze gewoon niet meer aan mij stellen. Niemand vraagt aan Cristiano Ronaldo, Lionel Messi of Gareth Bale of ze volgend jaar nog spelen waar ze nu actief zijn. Daarom vind ik dat ik dat soort vragen ook niet zou moeten krijgen."



Griezmann doet er nog een schepje bovenop: "Ik ben hartstikke blij en gelukkig bij Atlético Madrid. Dat is alles wat ik hierover wil vertellen ... en nu moet het gewoon klaar zijn." Manchester United zou op termijn willen voldoen aan de transferclausule in het contract van de international van Les Bleus. Naar verluidt kost hij ongeveer honderd miljoen euro.