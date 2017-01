'Hij blijft bij Chelsea of wordt uitgeleend aan AS Roma'

De Belgische buitenspeler Charly Musonda staat nog steeds te boek als een heel erg groot talent, maar het afgelopen half jaar kon hij het, mede door een blessure, niet bepaald bolwerken in Spanje bij Real Betis Sevilla. Die club heeft hem dan ook teruggestuurd naar zijn eigenlijke werkgever Chelsea en nu maakt hij mogelijk een nieuwe huurtransfer.



In gesprek met het medium Het Laatste Nieuws zegt de vader van de Belg: "De Belgische competitie is geen optie. Antonio Conte wil hem nog twee weken aan het werk zien op training. Ik geloof niet dat Chelsea mijn zoon nu nog naar de Jupiler Pro League wil zien gaan. Er is wel interesse van AS Roma. Zoals het er nu naar uitziet, zijn er twee opties: of Charly blijft bij Chelsea, of hij wordt tot het einde van het seizoen uitgeleend aan Roma."



Musonda maakte aanvankelijk furore in de Primera División, maar op een gegeven stond hij er opeens naast en dat zette zich voort, met als gevolg dus dat hij nu weer aanwezig is in Londen.