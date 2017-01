Ajacied gaat mogelijk tóch naar de Afrika Cup

Is ook niet meer dan terecht.

Iedere voetbalmanager weet dat de Africa cup in Januari begint.

Dat is ook de gok die je neemt en by the way was Onana eigenlijk reserve achter Cillissen/Krul.

Dat het nu zo goed gaat met hem moet Ajax alleen maar blij mee zijn en

hij is bij terugkomst weer wat interland wedstrijden en een soort EK ervaring rijker!

Want je gaat mij niet vertellen dat Ajax voor pakweg drie á vier wedstrijden geen vervanger voor hem heeft.

Ajax speelt altijd ong 80% op de helft van de tegenstander en heeft dus minimaal nadeel van een keepers wissel.

Ik vind dat Ajax alleen maar voordeel hieruit kan halen.

Zowel Onana als de plaatsvervanger zullen er beter van worden.

Onzin natuurlijk want hij is daar 2e keeper en zal normaal gesproken niks spelen. Heeft dus minder wedstrijdritme als hij terugkeert. De vraag is of Krul alweer het niveau heeft om Onana te verbeteren of te evenaren.Dat Ajax het wist is een feit maar Onana wil zelf niet om z'n plek bij Ajax te behouden. Dus is hij niet 100% gefocust en gemotiveerd om daar mee te doen. De vraag is dus of het verstandig is om hem op te roepen want (er zijn er) 6 spelers in je groep die eigenlijk niet willen is niet goed voor het groepsgevoel. Dat daar dan consequenties aan kunnen zitten voor het vervolg van z'n interlandcarrière moet hij voor lief nemen want ik zou hem dan nooit meer oproepen.