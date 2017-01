'Ajax zet licht officieel op groen voor vertrek'

rodejo +1185 Rang: Legende

Is het slim vraag ik me af om hem nu te verkopen. Ik weet het is geen absolute topper maar wat er achter komt is nog minder (wel meer potentie misschien). Daarbij is het geen bedrag wat niet te weigeren is. Een goede vervanger is niet makkelijk te vinden of niet goedkoop(als degene al wil) en staat er niet gelijk misschien.



Ik heb twijfels hierbij of ze het moeten doen.