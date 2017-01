'Ajax brengt op woensdag bod van 8 miljoen uit'

Ajax wordt in verband gebracht met een aantal uitgaande transfers, bijvoorbeeld die van middenvelder Nemanja Gudelj naar de Chinese Super League, maar de verwachting is ook dat de Amsterdammers zelf een aantal spelers zullen kopen. De Braziliaanse media verwachten op woensdag een officieel bod van directeur spelerszaken Marc Overmars.



Naar verluidt stuurt Ajax een vertegenwoordiger richting Sporting Recife om met de clubleiding van die ploeg te onderhandelen over de transfer van buitenspeler Everton Felipe naar de Eredivisie. De algemene verwachting is dat de Braziliaan in kwestie zo'n acht miljoen euro moet kosten en dat zou ook het bod zijn dat Ajax neer wil leggen bij Recife, zo melden diverse media.



In Brazilië verwachten ze eigenlijk wel dat het goed komt en de speler in kwestie volgt ook al een aantal Ajax-accounts op de diverse social media. Wel stipt de Braziliaanse pers aan dat ook het Portugese FC Porto geïnteresseerd is in de jonge vleugelspits, maar Ajax is naar verluidt toch echt de frontrunner in de race om zijn handtekening. Binnenkort kunnen we meer nieuws verwachten.





ATENÇÃO! Daqui pra quarta-feira que vem o Ajax-HOL deve apresentar uma proposta oficial por Everton Felipe. — InfoSport (@InfoSportRecife) January 3, 2017