El Ahmadi laat zich uit over ontbreken Ziyech bij Marokko

Feyenoorder Karim El Ahmadi behoort 'gewoon' tot de selectie van het nationale elftal van Marokko voor de aanstaande Afrika Cup in Gabon, waar zijn maatje Hakim Ziyech achterblijft in Amsterdam. Veel woorden wil de eerstgenoemde middenvelder niet vuilmaken aan dit nieuws, maar hij schaart zich wel achter bondscoach Hervé Renard.



El Ahmadi is volgens het Algemeen Dagblad namelijk van mening dat we hier van doen hebben met een zeer ervaren oefenmeester, die Zambia en Ivoorkust al eens naar de winst in Afrika leidde en datzelfde zou kunnen betekenen voor Marokko. Over het passeren van Ziyech zegt de Feyenoorder: "Dat is zijn beslissing, daar ga ik niet over. Ziyech is in de Eredivisie vaak een klasse apart, dus Ajax zal er blij mee zijn. Maar Feyenoord kan ook zonder Karim El Ahmadi winnen, dat zul je deze maand zien."



De Rotterdammers zouden El Ahmadi zomaar eens vijf duels kunnen gaan missen. "Dat blijft apart en eigenlijk hoort het niet. Maar de Afrika Cup valt altijd midden in het seizoen. Ik hoop dat onze voorsprong minimaal hetzelfde is als ik terugkeer."