'Barça opent gesprekken met Nederlandse coach'

Luis Enrique staat nu al een tijdje aan het roer als coach bij FC Barcelona, maar onlangs gaf de Spanjaard al aan dat hij zijn beroep wel redelijk zwaar vond. Het is onduidelijk of de oud-voetballer ook daadwerkelijk wil verlengen in het Camp Nou-stadion en Barça bereidt zich dus maar voor op zijn opvolging.



Volgens het Italiaanse medium Sport Italia heeft de clubleiding van de Primera División-grootmacht reeds contact opgenomen met Ronald Koeman. Kiest Luis Enrique ervoor te stoppen in Catalonië, dan wil Barça dat de huidige manager van het Engelse Everton het stokje overneemt. De Groninger zwaait natuurlijk pas net de scepter op Goodison Park, maar hij heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij ooit de oefenmeester van zijn oude werkgever Barça wil zijn.



Het contract van Luis Enrique loopt in de zomer van dit jaar af en onlangs liet de Spanjaard weten: "Ik twijfel er niet aan dat ik werkzaam ben bij de beste club, met het beste team en de beste spelers. Dit is mijn huis en mijn familie, we winnen veel en doen op alle fronten mee. Maar deze baan heeft ook een andere kant. Het is enorm zware en veeleisende functie."